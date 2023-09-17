Пашинян назвал рабочим процессом вручение ноты протеста послу Армении в МИД РФ

По словам премьер-министра республики, президент России Владимир Путин заявил, что проблем с Арменией нет

ЕРЕВАН, 17 сентября. /ТАСС/. Вручение ноты протеста МИД РФ послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну является рабочим процессом. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я исхожу из высказываний президента Российской Федерации, моего коллеги. Остальное - рабочие процессы. Президент России [Владимир Путин] заявил, что проблем с Арменией и премьер-министром Армении нет", - сказал он.

8 сентября армянский посол Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ, где ему сделали жесткое представление в связи с действиями Еревана, которые Москва расценивает как недружественные. При этом в ведомстве подчеркнули, что Москва твердо исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, а все договоренности по развитию и укреплению отношений будут полностью выполнены на благо народов двух стран.