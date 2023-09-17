Поезд Ким Чен Ына покидает Приморье

На перроне его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выехал со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы, передает корреспондент ТАСС.

На перроне его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. Музыканты исполнили гимны России и КНДР, строевой марш авторства Дмитрия Перцева и гвардейский встречный марш. Поезд Ким Чен Ына направился в сторону пограничного пункта Хасан. Расстояние от станции Артем-Приморский-1 - около 250 км.

В Приморье лидер КНДР прибыл утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Помимо этого, лидер КНДР ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

В воскресение Ким Чен ЫН посетил Дальневосточный федеральный университет, где осмотрел кампус, встретился с северокорейскими студентами, а также ознакомился с разработками российских военных инженеров. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, гостю продемонстрировали зарядные станции-аккумуляторы, комплекты полевой связи, радиоуправляемый гусеничный транспортер на электрической тяге с допустимой нагрузкой 32 кг, беспилотный летательный аппарат на основе карбоновой рамы и устройства сброса к ним.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко передал в дар лидеру КНДР несколько образцов продукции приморских производителей. В частности, комплект бронезащиты бойца штурмового отряда, дрон-камикадзе и разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия. После Ким Чен Ын посетил экскурсию и выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме. В завершение визита он побывал на предприятии научно-производственной группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.