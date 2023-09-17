Эксперты считают, что цивилизация Китая не склонна к экспансии

Она постоянно обогащается в ходе взаимодействия с культурами других стран, заявили китайские специалисты в ходе Форума цивилизаций великих рек мира

ЧЖЭНЧЖОУ /Китай/, 17 сентября. /ТАСС/. Китайская цивилизация исторически не относится к экспансионистскому типу и, несмотря на ее "внутреннюю ориентированность", постоянно обогащается в ходе взаимодействия с культурами других стран. Такое мнение высказали эксперты КНР в ходе Форума цивилизаций великих рек мира.

"Мы редко когда проявляли активность для расширения вовне", - сказал на встрече с журналистами глава Китайского археологического общества, руководитель исторического отдела Академии общественных наук Китая (АОНК) Ван Вэй, характеризуя особенности формирования культуры своей страны.

Он напомнил, что китайский адмирал Чжэн Хэ, возглавивший несколько крупных морских экспедиций, "не опирался на военную силу ради экспансии". "Это очень важная особенность цивилизации Китая", - подчеркнул эксперт.

По словам ученого, наиболее отличительной чертой китайской культуры следует считать ее преемственность. "Поэтому мы и сейчас используем иероглифы, <...> которые существуют уже несколько тысяч лет", - уточнил он.

Национальная специфика и международный опыт

Как рассказал корреспонденту ТАСС заместитель директора Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Ян Вэньшэн, исторически китайская цивилизация "не ориентирована вовне, а обращена вовнутрь". Он отметил, что с древних времен мирное развитие было отличительной особенностью Китая.

"Например, эпоха бронзы стала для культуры [среднего течения] реки Хуанхэ прежде всего олицетворением ритуальных принадлежностей из этого металла, а не оружия, которое из него изготавливали", - сказал эксперт. Как он объяснил, эта древняя цивилизация адаптировалась к специфике прилегающего региона, позволив сформировать жизнеспособную систему общественного устройства, которая идеально подходила для местных условий.

Ян Вэньшэн также полагает, что объективное восприятие и понимание специфики культуры Китая позволит рассеять опасения у политиков отдельных западных стран, в последнее время занимающих настороженную позицию в отношении динамично развивающейся КНР.

"Ярко выраженная толерантность - одна из особенностей цивилизации Хуанхэ, которая никогда не отказывалась использовать передовой потенциал извне", - подчеркнул сотрудник Института археологии АОНК Фу Юнсюй. Он напомнил, что, помимо Хуанхэ, крайне важную роль в формировании китайской культуры сыграли и другие регионы, в частности районы, прилегающие к реке Янцзы, которая тоже пересекает Китай с запада на восток, и Ляохэ (северо-восток страны).