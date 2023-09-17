Президент Южной Кореи назвал военное сотрудничество РФ и КНДР нарушением санкций СБ ООН

По мнению Юн Сок Ёля, международное сообщество сплотится еще больше в ответ на такие действия

СЕУЛ, 17 сентября./ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль считает, что военное сотрудничество РФ и КНДР якобы будет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией незаконно и неправильно, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным международным санкциям. Международное сообщество сплотится еще больше в ответ на такие действия", - полагает Юн Сок Ёль.

20 сентября он выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с речью. Как ранее сообщили в администрации президента, в своем выступлении Юн Сок Ёль затронет тему военного сотрудничества РФ и КНДР.

Ранее с аналогичным заявлением после переговоров с США выступил первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин. Министр иностранных дел республики Пак Чин 15 сентября не исключил введения односторонних санкций против РФ и КНДР, если Москва и Пхеньян договорятся о поставках оружия.