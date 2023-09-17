ВОЗ пытается добиться от КНР полной информации о происхождении коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что организация "желает отправить делегацию в Китай для проведения полноценного расследования причин возникновения коронавируса"

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказывает давление на Китай с целью добиться получения полной информации о происхождении коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью британской газете Financial Times.

"Мы давим на Китай, чтобы они предоставили полный доступ. Мы просим страны поднимать этот вопрос на их двусторонних встречах [с китайскими чиновниками]", - сказал он. Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что организация "желает отправить делегацию" в Китай для проведения полноценного расследования причин возникновения коронавируса.

Гебрейесус отметил, что сейчас рассматриваются все возможные варианты появления вируса, в том числе лабораторная теория. "Пока мы не получим не вызывающих сомнения доказательств, мы не можем ничего утверждать, - уточнил он. - Мы получим ответ. Это вопрос времени". Гендиректор ВОЗ указал, что понимание причин происхождения COVID-19 позволит предотвратить следующую пандемию.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам работы международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.