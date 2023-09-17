СМИ: Париж должен вместо помощи Киеву направить деньги на развитие Африки

Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews заявил, что Франция "должна перестать играть на руку США и Китаю, которые ослабляют и разрушают Европу"

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Франция должна перестать расходовать деньги на помощь Украине, вместо этого необходимо направить средства на развитие Африки. Такое мнение в эфире телеканала CNews высказал лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Нужно остановить вливание туда денег. Необходим мирный план. Мы должны перестать играть на руку США и Китаю, которые ослабляют и разрушают Европу. Франция должна перенаправить эти средства. Я бы предпочел, чтобы вместо трат на поставки американского оружия для убийства украинцев и русских эти миллиарды использовались для развития Магриба, Сахеля. Это главный приоритет в геополитике сегодня", - отметил он.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что французское видение мировой политики не совпадает с мнением Германии, Польши и других стран Евросоюза. "Я хочу объяснить французам, что Франция потеряла свою независимость. Франция только и делает, что подчиняется Брюсселю. Мнение Польши, Германии, стран Скандинавии - это не наше видение", - сказал политик.