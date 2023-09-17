Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту

Что именно подарил лидер КНДР, не указывается, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

ТОКИО, 17 сентября. ТАСС/. Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время визита во Владивосток передал подарок Тихоокеанскому флоту ВМФ России (ТОФ). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что Ким Чен Ына встретили с "чувством глубокого уважения и доверия". "На память о посещении ТОФ товарищ Ким Чен Ын передал подарок", - говорится в сообщении. Что именно передал лидер КНДР Тихоокеанскому флоту, не указывается.

Во Владивостоке Ким Чен Ын осмотрел фрегат "Маршал Шапошников" и его вооружение: противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-19

В воскресенье Ким Чен Ын на спецпоезде выехал со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы на юге края.