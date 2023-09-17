В Британии намерены судить отставных военных летчиков за обучение пилотов в КНР

После обнаружения подобной угрозы правительство оперативно внесло изменения в законодательство, заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Ветераны ВВС Великобритании, начавшие обучать военных летчиков в Китае, столкнутся с уголовным преследованием на родине. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Любой, кто действует против интересов Великобритании путем обучения военных из стран-конкурентов, теперь может ожидать преследования и привлечения к ответственности. После обнаружения подобной угрозы правительство оперативно внесло изменения в законодательство", - приводятся слова министра на сайте газеты The Daily Telegraph.

В прошлом году британские СМИ сообщили, что около 30 бывших военных летчиков Великобритании получили щедрое предложение и переехали в КНР для обучения пилотов ВВС Китая.