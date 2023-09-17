СМИ: Иран отозвал аккредитацию у восьми инспекторов МАГАТЭ

По сведениям агентства Fars, Ирана отозвал ее у граждан Германии и Франции

ДУБАЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые следили за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе. Об этом сообщило агентство Fars.

По его сведениям, власти Ирана отозвали аккредитацию у инспекторов МАГАТЭ, которые являются гражданами Германии и Франции. Дополнительные подробности Fars не приводит.

В субботу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Их точное число он тогда не назвал. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране. Глава МАГАТЭ осудил действия Тегерана и призвал власти республики к сотрудничеству.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

Позднее агентство Tasnim сообщило, что этот шаг Тегерана связан с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция. 14 сентября эти четыре страны на заседании Совета управляющих МАГАТЭ потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся наличия частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине.