СМИ: спецслужбы Ирана изъяли более 6 тыс. контрабандных электрошокеров

По сведениям агентства Tasnim, груз перевозился на судне, направлявшемся в порт Бендер-Хемир

ТАСС, 17 сентября. Спецслужбы исламской республики конфисковали крупную партию электрошокеров в территориальных водах Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, груз перевозился на судне, направлявшемся в порт Бендер-Хемир на юге Ирана. Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. По результатам предварительного расследования, партия электрошокеров была предназначена для организации провокаций на территории страны.

Спецслужбы работают над задержанием других членов преступной сети, причастных к перевозке груза.