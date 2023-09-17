17 сентября, 10:20
Военная операция на Украине

WSJ: на Западе прогнозируют переход ВСУ к удержанию позиций из-за погодных условий

По словам собеседника издания, украинские войска могут перейти к обороне и удержанию позиций уже в конце октября

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Западные чиновники считают, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) вскоре придется перейти от попыток наступления к удержанию нынешних позиций на фоне ухудшения погодных условий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника.

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По словам собеседника издания, украинские войска могут перейти к обороне и удержанию позиций уже в конце октября. Газета отмечает, что наихудшие погодные условия ожидаются в ноябре и декабре, когда дороги будут размыты, а затем занесены снегом, что затруднит использование тяжелой боевой техники.

Чиновники также считают, что погодные условия не позволят ВСУ прорвать линии российской обороны, поскольку грязь, снег и дождь снизят маневренность войск и техники.

В начале сентября председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что у Киева есть еще 30-45 дней на то, чтобы продолжать наступление при приемлемой погоде.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

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