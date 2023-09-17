Президент Финляндии подчеркнул важность сохранения отношений с Россией

Саули Ниинистё при этом отметил, что не может предсказать, когда закончатся боевые действия на Украине и "какой будет жизнь, когда снова будет мир"

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта.

"Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга", - заявил Ниинистё в интервью газете The New York Times. Он подчеркнул, что во избежание нового вооруженного конфликта необходимо доверие.

При этом финский президент отметил, что не может предсказать, когда закончатся боевые действия и "какой будет жизнь, когда снова будет мир".