17 сентября, 10:21
Военная операция на Украине

Президент Финляндии подчеркнул важность сохранения отношений с Россией

Саули Ниинистё при этом отметил, что не может предсказать, когда закончатся боевые действия на Украине и "какой будет жизнь, когда снова будет мир"

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга", - заявил Ниинистё в интервью газете The New York Times. Он подчеркнул, что во избежание нового вооруженного конфликта необходимо доверие.

При этом финский президент отметил, что не может предсказать, когда закончатся боевые действия и "какой будет жизнь, когда снова будет мир". 

Теги:
Ниинистё, СаулиФинляндияРоссияВоенная операция на Украине
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