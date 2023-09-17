17 сентября, 10:16
Военная операция на Украине

Экс-советник главы Пентагона заявил, что Запад помогает Украине наносить ракетные удары

Дуглас Макгрегор утверждает, что от американских граждан скрывают эту информацию

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины используют западные разведывательные технологии для нанесения ракетных ударов, считает экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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"Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и управляемые разведывательные системы используются для координации нанесения дальнобойных ракетных ударов Украиной", - написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Он также утверждает, что администрация президента США Джо Байдена скрывает эту информацию от американских граждан.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала, что администрация Байдена может одобрить поставки Киеву ракет ATACMS уже этой осенью. 

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УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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