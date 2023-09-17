Экс-советник Кучмы заявил о катастрофических последствиях мобилизации на Украине

По словам Олега Соскина, если украинские власти не изменят свою политику, это может привести к социальному взрыву

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Всеобщая мобилизация на Украине привела к катастрофическим последствиям, если власти не изменят свою политику, это может привести к социальному взрыву. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Идет полномасштабное убийство украинских мужчин. <...> Ситуация страшная, трагическая. Это национальная катастрофа. <...> Дальше так двигаться нельзя. Будет гражданская война, социальная война", - сказал Соскин на видео, которое размещено на его канале в YouTube.

Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением. По его словам, если она будет продолжена в таком темпе, то "речь идет о том, что надо "забрать" каждого второго мужчину от 20 до 60 лет".

При этом он подчеркнул, что потери украинских подразделений не пропорциональны их "достижениям". Соскин напомнил о резонансном выступлении и.о. начальника Полтавского территориального центра комплектования на сессии горсовета, где тот заявил, что из 100 мобилизованных осенью прошлого года в строю остались 10-20 человек, остальные были убиты или ранены. "Тяжелейшие, страшные потери украинских войск, которые назвал этот товарищ с Полтавы. И это реальность. Она соответствует действительности", - подчеркнул Соскин.

Мобилизация на Украине

На Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста.