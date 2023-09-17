Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили отношения двух стран и региональные вопросы

По данным азербайджанского МИД, стороны рассмотрели вопросы, вытекающие из последних встреч сопредседателей азербайджано-иранской госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, и предстоящие шаги

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону отношения между двумя странами и региональные вопросы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба азербайджанского МИД.

"Министры обсудили вопросы, стоящие в двусторонней и региональной повестке дня, а также текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период", - говорится в сообщении.

По данным МИД, стороны рассмотрели вопросы, вытекающие из последних встреч сопредседателей азербайджано-иранской госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, и предстоящие шаги.

"Министры также обсудили меры, необходимые для полной нормализации отношений между двумя странами", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Байрамов назвал самой большой угрозой в регионе присутствие на азербайджанских территориях армянских вооруженных сил численностью более 10 тыс. человек и подчеркнул необходимость их выведения и разоружения.

Отношения между Баку и Тегераном особенно обострились после совершенного в январе этого года вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит начальник охраны диппредставительства, а двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское посольство приостановило дипломатическую деятельность, а его сотрудники и члены их семей были эвакуированы в Азербайджан. В начале апреля Азербайджан объявил персонами нон грата четверых сотрудников посольства Ирана в Баку. Ответный шаг предприняла и иранская сторона, также выслав четверых азербайджанских дипломатов.