В Палестине заявили, что провокации Израиля подрывают усилия по возрождению мира

Руководство намерено привлечь Израиль к судебной ответственности за незаконные односторонние действия на оккупированных землях, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Палестины

БЕЙРУТ, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины осуждает провокацию еврейских поселенцев, устроенную на территории мечети Аль-Акса, и предупреждает об ее опасных последствиях. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в Рамалле агентством WAFA.

"Вторжение в пределы благословенной мечети Аль-Аксы группы экстремистов, совершение на ее территории талмудических ритуалов и исполнение песнопений под охраной израильских полицейских представляет собой новое преступление оккупационных властей", - отмечается в документе. В нем осуждается также решение израильских властей о закрытии мечети пророка Ибрагима в Старом городе Хеврона под предлогом еврейских праздников.

"Сохраняющаяся безнаказанность побуждает Израиль к новым нарушениям, что подрывает все региональные и международные усилия, направленные на возрождение мирного процесса в соответствии с резолюциями ООН и арабским мирным планом", - подчеркивается в заявлении МИД. В нем сообщается, что палестинское руководство намерено привлечь Израиль к судебной ответственности за незаконные односторонние действия на оккупированных землях.

"Наша цель создать самый широкий международный фронт давления с тем, чтобы заставить Израиль участвовать в реальном политическом процессе, который приведет к освобождению Палестины от оккупации", - указывается в тексте.

Ранее большая группа еврейских поселенцев прибыла на территорию мечети Аль-Акса под усиленной охраной израильской полиции, чтобы отметить второй день праздника Рош ха-Шана - наступление 5784 года по еврейскому календарю. Силовики ограничили проход на Храмовую гору мусульман, опасаясь, что могут вспыхнуть столкновения.

На подступах к воротам Баб-эс-Сильсиля в Старом городе военные и полицейские разогнали акцию протеста арабских жителей, недовольных мерами израильских властей. В апреле 2022 года при подавлении волнений арабов в Восточном Иерусалиме получили ранения 170 человек.