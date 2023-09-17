Президент Казахстана примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США

В ходе рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк также запланированы встречи с лидерами некоторых государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний

АСТАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в примет участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и США. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Начался рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. В ходе визита глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США", - говорится в сообщении.

Отмечено, что также запланированы встречи президента Казахстана с лидерами некоторых государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.

Ранее пресс-служба лидера Казахстана сообщила, что Токаев получил приглашение от президента США Джо Байдена на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который пройдет в формате "С5+1" на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года.