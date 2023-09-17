Президент Южной Кореи пригрозил КНДР "концом режима" в случае ядерного удара

В будущем американское расширенное сдерживание превратится в совместную систему, в рамках которой Республика Корея и США будут обсуждать, решать и действовать сообща, заявил Юн Сок Ёль

СЕУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Ядерный удар со стороны Пхеньяна вызовет ответные "решительные действия" США и Республики Корея и приведет к "концу режима" в КНДР. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Associated Press.

"Наши страны подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к концу режима", - сказал южнокорейский лидер.

"В будущем американское расширенное сдерживание превратится в совместную систему, в рамках которой Республика Корея и США будут обсуждать, решать и действовать сообща. Мы укрепим потенциал по сдерживанию и реагированию на любые ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", - добавил Юн Сок Ёль. Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника.

По итогам апрельского саммита президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислен ряд шагов, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания. В их числе создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, увеличение частоты появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова, расширение совместных учений.