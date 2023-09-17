В канонической УПЦ сообщили о нападении раскольников ПЦУ на прихожан в Житомирской области

Группа людей ворвалась в храм во время службы и силой выволокла из здания священника и диакона, после чего стали совершать свое богослужение, посоветовав прихожанам покинуть помещение

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Группа неизвестных во главе со священником раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во время службы напала на прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Николаевском храме города Радомышль Житомирской области. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

По его данным, 9 сентября группа людей, некоторые из которых были в военной форме, ворвалась в храм во время службы и силой выволокли из здания священника и диакона. После этого нападавшие стали совершать свое богослужение, посоветовав прихожанам покинуть храм.

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники полиции не препятствовали сторонникам ПЦУ, но старались не допустить потасовки. В результате всех прихожан вывели из храма, а здание опечатали.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению президента страны Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.