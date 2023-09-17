В Канаде намерены выделить $24 млн на закупку средств ПВО для Украины

Минобороны страны уточнило, что выделенные средства являются частью пакета военной помощи Киеву, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне

ОТТАВА, 17 сентября. /ТАСС/. Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) на обеспечение Украины средствами ПВО, присоединяясь к совместной инициативе Великобритании, США, Дании и Нидерландов. Об этом сообщается в заявлении министерства обороны страны, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Сегодня Уильям Блэр, министр национальной обороны, объявил, что Канада внесет свой вклад в возглавляемое Великобританией партнерство, поставляющее на Украину высокоприоритетные средства ПВО, - указано в документе. - Канада инвестирует 33 млн канадских долларов в партнерство, направленное на обеспечение Украины сотнями ракет ПВО средней и малой дальности и соответствующими системами, которые необходимы для защиты критической инфраструктуры Украины". Ведомство уточняет, что выделенные средства являются частью пакета военной помощи Киеву, о котором канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне, находясь с визитом в украинской столицы.

По данным министерства обороны Канады, Оттава с начала 2022 года направила Киеву финансирование в размере более 8 млрд канадских долларов. Из них более 1,8 млн было выделено на военную поддержку.

В июне Минобороны Великобритании сообщило, что Лондон, Копенгаген, Амстердам и Вашингтон заключили партнерство с целью скорейшего обеспечения Киева средствами ПВО.