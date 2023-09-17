В Нагорном Карабахе примут гуманитарные грузы параллельно через Лачин и Агдам

В республике заявили, что "организация этого процесса необходима как для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Бердзорскому коридору"

ЕРЕВАН, 17 сентября. /ТАСС/. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на предложение российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК) пропустить одновременно гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге. Об этом сообщил портал 24News.am со ссылкой на инфоцентр НКР.

"Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах (НКР - прим. ТАСС) решили принять совместное предложение Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российской миротворческой группировки по синхронной транспортировке гуманитарных грузов через Бердзорский (Лачинский - прим. ТАСС) коридор по трассе Горис-Степанакерт и по дороге Акна (Агдам - прим. ТАСС) - Степанакерт на машинах МККК (товары иностранного происхождения)", - говорится в сообщении.

В Карабахе заявили, что "организация этого процесса необходима как для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Бердзорскому коридору".

"Также сообщаем, что посредники работают над организацией встречи между официальными представителями Арцаха (Карабаха - прим. ТАСС) и Азербайджана с целью смягчения напряженной гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в республике", - говорится в заявлении.

Во вторник МИД Азербайджана подтвердил готовность Баку параллельно маршруту Агдам - Степанакерт открыть Лачинскую дорогу для переброски гуманитарных грузов в Нагорный Карабах с помощью МККК. В качестве условия выдвигалось соблюдение пограничных и таможенных процедур.