В Тегеране предложили, чтобы РФ и Иран были гарантами безопасности между Сирией и Турцией

Как отметили в МИД Ирана, Турция обеспокоена ситуацией на границе с Сирией

ДУБАЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на прошедших в Москве переговорах в рамках четырехстороннего механизма по нормализации отношений Сирии и Турции предложил, чтобы Москва и Тегеран выступили в качестве гарантов безопасности между Дамаском и Анкарой. Об этом он заявил в интервью иранской арабоязычной газете Al-Vefagh.

"Другой вопрос, связанный с Сирией, - это проблема безопасности сирийско-турецкой границы. Сирийские власти заверили нас, что они полностью готовы обеспечить безопасность границы с Турцией на сирийской территории", - отметил Абдоллахиян. На последней встрече в Москве в четырехстороннем формате на уровне глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции Тегеран предложил, чтобы "Сирия и Турция [самостоятельно] договорились о выводе турецких войск [с территории] Сирии", добавил он.

"Однако это уравнение с двумя переменными", - считает глава МИД Ирана. По его словам, Турция обеспокоена ситуацией на границе с Сирией, а также угрозами безопасности, исходящими от базирующихся в этом районе группировок. "Турция подняла правильный вопрос, поэтому предложение, выдвинутое исламской республикой, заключается в том, что Сирия и Турция на этой четырехсторонней встрече соглашаются, что Турция, во-первых, берет на себя обязательство вывести свои вооруженные силы из Сирии, во-вторых, Сирия обязуется разместить на границе свои войска, чтобы предотвратить любое нападение на турецкую территорию. И Иран, и Россия выступят в качестве гарантов для обеих сторон", - продолжил Абдоллахиян.

Первая встреча в четырехстороннем формате по Сирии состоялась в Москве 10 мая при участии глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана. На ней было принято решение поручить заместителям глав МИД подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. В ходе состоявшейся 20-21 июня встречи по Сирии в астанинском формате стороны обсудили проект дорожной карты, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он добавил, что документ требует дальнейшего оформления.