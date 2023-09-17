Представитель кабмина Франции считает маловероятным избрание Ле Пен президентом

При этом, по мнению Оливье Верана, крайне правые могут попытаться "навязать населению какую-то относительно далекую от реальности картинку, где все было бы более стабильно"

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Победа лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на президентских выборах в республике, которые пройдут в 2027 году, маловероятна. Такое мнение высказал в эфире радиостанции RTL официальный представитель правительства страны Оливье Веран.

"Нет, - ответил он на соответствующий вопрос. - Потому что демократия - это всегда 50% плюс один голос [на выборах]. Именно это считается победой. Я думаю, что крайне правые не получат 50% плюс один голос в нашей стране. Я вижу, что есть французы, которые сталкиваются с проблемами и сомневаются. Но я также считаю, что ситуация в нашей стране улучшается".

По словам Верана, крайне правые могут попытаться "навязать населению какую-то относительно далекую от реальности картинку, где все было бы более стабильно". "На самом деле они ничего не готовят для будущего нашей страны", - полагает он.

Ранее телеканал BFMTV опубликовал результаты опроса социологической службы Elabe, согласно которым большинство (61%) французов считают возможным избрание Ле Пен главой государства.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен пройти за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя. Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.