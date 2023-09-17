В Будапеште заявили, что не хотят, чтобы в конфликте на Украине гибли венгры

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт "не разделяет мнения западноевропейцев, которые говорят, будто условия для мирных переговоров недостаточно хороши и должны улучшиться"

БУДАПЕШТ, 17 сентября. /ТАСС/. Венгрия выступает за скорейшее прекращение вооруженного конфликта на Украине, потому что не хочет, чтобы там гибли живущие в Закарпатье венгры, которых мобилизуют в украинскую армию. Об этом заявил в интервью Bloomberg TV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Наша позиция уникальна, когда речь заходит о мире [на Украине], потому что мы хотим мира как можно скорее, - сказал глава МИД. - И эта позиция вытекает из нашей совершенно конкретной ситуации, а именно из того, что на Украине существует большая венгерская община [в Закарпатье]. Членов этой общины мобилизуют в украинскую армию, и эти венгры погибают". "Мы больше не хотим терять жизни венгров", - подчеркнул Сийярто.

Он призвал к прекращению конфликта, добавив, что для этого требуются немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров. "Это то, чего мы хотим", - заявил министр.

Он отметил, что Венгрия "не разделяет мнения западноевропейцев, которые говорят, будто условия для мирных переговоров недостаточно хороши и должны улучшиться". "Нет, это не тот случай, - считает глава МИД. - Условия для мирных переговоров сегодня намного хуже, чем были вчера, но все же лучше, чем будут завтра". По его словам, чем дольше идет конфликт, "тем больше людей погибает и тем сильнее становятся разрушения".