СМИ: отношения России и КНДР переживают новый период расцвета

С такой оценкой выступило Центральное телеграфное агентство Кореи в сообщении, посвященном прибытию главы народной республики Ким Чен Ына во Владивосток

СЕУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию проходил на фоне начала нового периода бурного развития дружеских отношений между странами. С такой оценкой выступило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в сообщении, посвященном прибытию руководителя народной республики во Владивосток.

"В атмосфере тепла и радушия город встречал уважаемого товарища Ким Чен Ына в то время, когда в истории развития отношений КНДР и РФ открывается новый период расцвета дружбы, солидарности и сотрудничества", - говорится в материале ЦТАК.

В субботу Ким Чен Ын посетил аэродром Кневичи, поднялся на борт фрегата "Маршал Шапошников", присутствовал на обеде, устроенном министром обороны РФ Сергеем Шойгу. ЦТАК опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ын в шапке-ушанке пожимал руку Сергею Шойгу. После обеда состоялась их беседа. Как передает ЦТАК, глава Минобороны РФ сказал, что визит Ким Чен Ына "вдохновил армию и народ России, поднявшиеся на осуществление справедливого дела".

В воскресенье Ким Чен ЫН посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Приморский океанариум, предприятие научно-производственной группы компаний "Арника".

17 сентября глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ завершен. Он приехал в Россию 12 сентября по приглашению президента РФ Владимира Путина. На космодроме Восточный в среду у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет.