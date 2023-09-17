СМИ: Саудовская Аравия может выйти из процесса нормализации отношений с Израилем

По данным портала Elaph, этот шаг вызван в первую очередь отказом правительства Биньямина Нетаньяху от уступок в отношении палестинцев

ТАСС, 17 сентября. Саудовская Аравия сообщила официальным лицам США о прекращении переговоров относительно урегулирования отношений с Израилем. С таким утверждением выступил интернет-портал Elaph со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"[Руководство] Саудовской Аравии проинформировало администрацию США об остановке любых переговоров, связанных с нормализацией отношений с Израилем", - говорится в материале издания.

Как утверждает источник, американская администрация сообщила официальным лицам Израиля об этом решении королевства. По его информации, этот шаг Саудовской Аравии вызван в первую очередь отказом правительства Нетаньяху от уступок в отношении палестинцев.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое соглашение, которое может быть достигнуто между Израилем и Саудовской Аравией, должно будет учитывать интересы и третьих сторон, в том числе палестинцев, и что гарантий урегулирования отношений между двумя странами нет.

Ранее премьер-министр еврейского государства сообщал, что работа над нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США продолжается, договоренность может быть достигнута уже скоро.