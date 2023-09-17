В Сомали произошел бой между военнослужащими Эфиопии и боевиками из группировки "Аш-Шабаб"

По данным портала Somali Guardian, убиты 167 эфиопских военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 17 сентября. /ТАСС/. Ожесточенный бой произошел на западе Сомали между войсками Эфиопии и боевиками из радикальной группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на жителей города Раб-Дхуре, в районе которого произошло боевое столкновение.

Сражение велось с использованием тяжелого вооружения, отмечает агентство. Раб-Дхуре находится на границе между Сомали и Эфиопией.

В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передает, что эфиопская армейская колонна попала в засаду, с обеих сторон есть потери. Другой сомалийский новостной портал Somali Guardian сообщает, что убиты 167 эфиопских военнослужащих.

Эфиопский контингент входит в состав Переходной миссии Африканского союза в Сомали (ПМАСС), которая имеет мандат на оказание помощи сомалийским властям в борьбе с экстремистами.

Группировка "Аш-Шабаб" была сформирована в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков.