Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних стран

По словам президента, народ республики "по сути не может быть агрессором"

МИНСК, 17 сентября /ТАСС/. Белоруссия не намерена вмешиваться в жизнь соседних государств. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на торжественном мероприятии, приуроченном к Дню народного единства.

"Мы не рисуем планы вмешательства в вашу [других стран] жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан", - сказал он.

Лукашенко добавил, что белорусский народ "по сути не может быть агрессором". Однако, по его словам, в случае агрессии против республики она не будет "рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий". "Она есть, эта линия - государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!" - призвал Лукашенко.

Он напомнил, что период расчленения Белоруссии ушел "в тень глобальной трагедии Великой Отечественной войны, Второй мировой войны". "Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все факты", - сказал Лукашенко.

"Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что ради дружбы с польским народом Белоруссия перешагнула через боль, но "за Бугом это приняли за слабость". "Но урок выучен, - сказал Лукашенко. - Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты - политиков, все эти годы жаждущих реванша".

День народного единства установлен указом президента Белоруссии Александром Лукашенко в июне 2021 года. Дата праздника приурочена к событиям 17 сентября 1939, когда Красная армия перешла советско-польскую границу, начав освободительный поход, в результате которого с Белорусской ССР воссоединились земли Западной Белоруссии, с 1921 года находившиеся под властью Польши по условиям Рижского мирного договора.