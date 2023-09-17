Лукашенко заявил, что Белоруссия не угрожает соседям ядерным оружием

Президент республики отметил, что подразделения ЧВК "Вагнер" также не несут угрозы для других стран

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не угрожает соседним государствам ни ядерным оружием, ни подразделениями ЧВК "Вагнер". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями - "Вагнером " и так далее - мы не размахиваем и никому не угрожаем", - сказал он на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства.

Требование к Минску о том, "чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии", 28 августа озвучил глава МВД Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии. Он также сообщил, что Польша и страны Балтии в случае серьезных инцидентов закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления о том, что, разместив на своей территории отряд ЧВК "Вагнер", республика стала представлять угрозу для стран-соседей.