Трамп не исключил, что республиканцы пойдут на приостановку работы правительства США

По мнению экс-президента, этого нужно добиваться, если администрация Джо Байдена не предложит "честную сделку" по бюджету на новый финансовый год

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе должны добиваться вынужденной приостановки деятельности американского правительства, если администрация Джо Байдена не предложит им "честную сделку" по бюджету на новый финансовый год. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

"Если они не смогут добиться честной сделки, то я полностью поддерживаю это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы должны спасти нашу страну. Сейчас наш долг составляет $35 трлн", - добавил Трамп.

Если Белому дому не удастся договориться с республиканцами в Конгрессе по бюджету на новый финансовый год (начинается в США 1 октября), произойдет вынужденная приостановка деятельности правительства США.

Ранее Белый дом обратился к членам Конгресса США с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила в конце августа директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, данная инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, сроки действия которой Белый дом не указывает, также позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.