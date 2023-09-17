Глава комитета начальников штабов ВС США допустил отражение возможной атаки на Тайвань

Марк Милли отметил, что США по-прежнему поддерживают соглашения об отношениях с Тайванем и соответствующие гарантии

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. США способны отразить возможную атаку на Тайвань. С таким утверждением выступил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Это вполне возможно", - сказал он в интервью телеканалу CNN. "США по-прежнему поддерживают соглашения об отношениях с Тайванем, соответствующие гарантии. Мы хотим мирных отношений между КНР и Тайванем, - сказал Милли. - <...> Но в военном плане, я считаю, Китай сделает большую стратегическую ошибку, если попытается атаковать или захватить Тайвань".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.