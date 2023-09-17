Лукашенко заявил, что войны на территории Белоруссии в современных условиях не будет

Президент республики добавил, что при необходимости народ будет до последнего человека защищать свою землю

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Войны на территории Белоруссии в современных условиях не будет, но при необходимости народ будет до последнего человека защищать свою землю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно", - сказал он на мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства.

Президент выразил уверенность в том, что в случае необходимости белорусы как один станут на защиту родной земли. "И, если не дай бог, что-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям. Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков", - подчеркнул Лукашенко.

"Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко в очередной раз заверил, что Белоруссия никому не угрожает. "Мы никому не угрожаем, и никогда не будем угрожать, это не наша политика. Да и объективно мы никому не можем угрожать. Но себя защищать, будь мы сильными, слабыми, мы обязаны. Это наша историческая роль, - сказал он. - Поэтому, какие бы внутриполитические события у наших соседей ни происходили, народы - поляки, латыши, литовцы, украинцы - должны понимать: мы - самая миролюбивая нация на земле".

День народного единства установлен указом президента Белоруссии Александром Лукашенко в июне 2021 года. Дата праздника приурочена к событиям 17 сентября 1939, когда Красная армия перешла советско-польскую границу, начав освободительный поход, в результате которого с Белорусской ССР воссоединились земли Западной Белоруссии, с 1921 года находившиеся под властью Польши по условиям Рижского мирного договора.