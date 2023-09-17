Салливан и Ван И на переговорах обсуждали стабилизацию отношений двух стран

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй рассказал, что "Китай и США договорились продолжать реализацию важных общих договоренностей, достигнутых президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином"

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И на переговорах на Мальте обсуждали вопросы стабилизации и улучшения американо-китайских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в социальной сети X (ранее Twitter).

"16-17 сентября Ван И провел несколько раундов встреч с Джейком Салливаном на Мальте. Стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные стратегические переговоры, сосредоточившись на стабилизации и улучшении китайско-американских отношений", - отметил дипломат.

По его словам, "в ходе встреч Китай и США договорились продолжать реализацию важных общих договоренностей, достигнутых президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита Группы двадцати в Индонезии в ноябре прошлого года", а также "поддерживать контакты на высоком уровне, проводить консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, морским проблемам и внешней политике".

Как сообщили в Белом доме, Салливан и Ван И обсудили ситуацию на Украине и Тайване. Ранее они уже встречались в мае в Вене. Кроме того, за последние месяцы Пекин посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, спецпосланник по вопросам климата, бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Джон Керри, министр торговли Джина Раймондо и другие должностные лица вашингтонской администрации высокого ранга.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ван И проведут 18 сентября переговоры в Москве.