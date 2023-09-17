В КНР назвали тайваньский вопрос красной чертой в отношениях Китая и США

Как заявил глава МИД КНР Ван И, США должны соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике и выполнить обязательства не поддерживать "независимость Тайваня"

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Тайваньский вопрос остается той красной чертой в отношениях между США и КНР, которую нельзя пересекать. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, которые прошли на Мальте.

"Тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. США должны соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике и выполнить обязательства не поддерживать "независимость Тайваня", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И также подчеркнул, что "развитие Китая имеет сильную движущую силу и следует неизбежной исторической логике. По этой причине его невозможно остановить, а китайский народ невозможно лишить законного права на развитие".

Отмечается, что стороны договорились продолжать реализацию консенсуса, достигнутого лидерами КНР и США на Бали, поддерживать обмены между двумя странами на высоком уровне и проводить двухсторонние консультации по делам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.