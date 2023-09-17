Spiegel: ВСУ сталкиваются с серьезными сложностями, пытаясь преодолеть минные поля

Как пишет издание, "украинские саперы с трудом продвигаются вперед, опасаясь воздушных налетов"

ТАCC, 17 сентября. /ТАСС/. Армия Украины сталкивается с серьезными сложностями в попытках преодолеть российские минные поля. Такая точка зрения содержится в статье журнала Der Spiegel.

"Российские войска превратили фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире. Украинские саперы с трудом продвигаются вперед, опасаясь воздушных налетов. А скоро еще выпадет первый снег", - пишут авторы по итогам посещения фронта с украинской стороны и на основе бесед с солдатами ВСУ.

Как сообщили авторы статьи, весной на Западе надеялись, что ВСУ получится достичь успеха в ходе контрнаступления, но "потери техники и личного состава были высокими". "Все это идет мучительно медленно. Слишком медленно, по мнению американских военных, которые на условиях анонимности через СМИ упрекают украинцев в нерешительности", - пишут журналисты.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.