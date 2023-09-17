Президент Финляндии рассказал, что Путин более получаса говорил о стихотворении Лермонтова

Как сообщил Саули Ниинистё, встреча проходила до начала специальной военной операции

СТОКГОЛЬМ, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё, прошедшей до начала специальной военной операции (СВО), более получаса говорил о стихотворении Михаила Лермонтова "Смерть поэта". Об этом финский президент рассказал газете The New York Times.

Ниинистё считает, что на их встрече Путин показал, что он "одержим русской культурой". Президент Финляндии заявил, что решил испытать российского лидера, спросив его о стихотворении Лермонтова о смерти Александра Пушкина "Смерть поэта", сообщает газета. Как утверждает Ниинистё, Путин говорил о нем более получаса. "Он знал об этом все - для него это Россия, Россия в целом", - приводит газета слова президента Финляндии.

Лермонтов написал вызвавшее негодование царского двора стихотворение "Смерть поэта" в феврале 1837 года, узнав о гибели Пушкина на дуэли. Лермонтов был арестован, затем направлен прапорщиком в Нижегородский драгунский полк в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия).