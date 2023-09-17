США выразили КНР обеспокоенность в связи с оказанием помощи России

Представитель вашингтонской администрации прокомментировала переговоры, которые проведут 18 сентября в Москве главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты во время переговоров помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И, которые прошли 16-17 сентября на Мальте, выразили Китаю обеспокоенность в связи с оказанием различной помощи РФ. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном прошедшей встрече.

Ее попросили прокомментировать переговоры, которые проведут 18 сентября в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ван И. "Что касается поездки Ван И в Москву, мы, безусловно, выразили свою обеспокоенность КНР <...> в связи с различными видами помощи, которую [Китай] оказывает России", - отметила чиновница.