17 сентября, 17:16

США выразили КНР обеспокоенность в связи с оказанием помощи России

Представитель вашингтонской администрации прокомментировала переговоры, которые проведут 18 сентября в Москве главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты во время переговоров помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И, которые прошли 16-17 сентября на Мальте, выразили Китаю обеспокоенность в связи с оказанием различной помощи РФ. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном прошедшей встрече.

Ее попросили прокомментировать переговоры, которые проведут 18 сентября в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ван И. "Что касается поездки Ван И в Москву, мы, безусловно, выразили свою обеспокоенность КНР <...> в связи с различными видами помощи, которую [Китай] оказывает России", - отметила чиновница. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКитайМальтаВан ИСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация