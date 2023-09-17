Зеленский выступит в Конгрессе США 21 сентября

По данным телеканала CNN, выступление украинского лидера на совместном заседании обеих палат, как это было в декабре 2022 года, не планируется

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, выступит перед сенаторами в Конгрессе США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аппарата Конгресса.

При этом выступление Зеленского на совместном заседании обеих палат, как это было в декабре 2022 года, не планируется.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретится с представителями Конгресса, но не уточнил, в каком именно формате.

Кроме того, по данным CNN, Зеленский, как ожидается, встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Конкретная дата встречи не называется.