США фиксируют некоторые признаки заинтересованности КНР в переговорах по линии ВС

Вашингтон ранее несколько раз пытался организовать встречу министров обороны США и Китая

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что зафиксировала некоторые признаки того, что Китай заинтересован в возобновлении переговоров по линии вооруженных сил двух стран. Об этом сообщила представитель американской исполнительной власти высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном переговорам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И, которые прошли 16-17 сентября на Мальте.

Ее спросили, затрагивался ли на встрече вопрос о возобновлении двусторонних переговоров по линии военных ведомств. "В течение некоторого времени мы четко заявляли, что считаем необходимыми консультации между ВС [США и Китая] не только на уровне министерства обороны, министра, но и на уровне командования <...>. Я думаю, что наше внимание здесь должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться восстановить эти каналы связи с КНР <...>. Мы прилагаем все усилия, чтобы попытаться наладить некоторые из них. Есть некоторые признаки того, что они [Пекин] могут быть в этом заинтересованы. Но это постепенный процесс", - сказала чиновница. Она не стала пояснять, каким образом китайская сторона выразила свою заинтересованность в возобновлении диалога.

Вашингтон ранее несколько раз пытался организовать встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Однако Пекин дал понять Вашингтону, что проведению встречи мешают санкции, введенные США против Ли Шанфу еще в 2018 году за приобретение российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент он был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Ли Шанфу возглавил Минобороны страны в марте.

Пекин не поднимал публично тему санкций. При этом Минобороны КНР заявляло, что американские власти "должны исправить свои ошибки и создать необходимые условия для общения глав оборонных ведомств США и Китая".