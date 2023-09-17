В Белоруссии заявили, что учения Армении и США планировались два года назад

Как считают в СБ республики, Ереван лишь выполняет взятые ранее на себя обязательства

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner планировались около двух лет назад. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

"Скажу так, что цикл планирования учения в НАТО двухгодичный. То есть это учение было намечено или возникло не вчера. Не с бухты-барахты. Оно было спланировано заранее, наверное, года два назад или по меньшей мере полтора. И просто армянские коллеги выполняют взятые на себя обязательства, учитывая, что действительно такое учение было спланировано. Мы в Организации [Договора о коллективной безопасности] спокойно смотрим на эти вещи. Как можно лучше изучить противника - только где-то с ним соприкоснувшись. Поэтому армянам это выпало, скажем так, в этом году", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, то, что армянские военнослужащие не принимали участия в прошедшем в Белоруссии с 1 по 6 сентября этапе учений ОДКБ "Нерушимое братство", может быть связано с тем, что у армянской стороны "для этого были какие-то определенные причины". "Это, скажем так, не критично. Тем более, что в рамках Организации организован обмен мнениями, данными, обмен информацией об этих учениях. То есть армянская сторона получит результаты, изучит те современные приемы, которые были, получит в том числе и видеофиксацию тех важных моментов, которые отрабатывались", - отметил первый замгоссекретаря белорусского Совбеза.

Учения миротворческих подразделений Eagle Partner проходят в Армении с 11 по 20 сентября. В них участвуют около 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе. Он добавил, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности в Закавказье, Москва также продолжает последовательную и конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита Группы двадцати заявлял, что Россия сожалеет о намерении армянского руководства провести военные учения с Соединенными Штатами.