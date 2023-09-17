Новая попытка атаковать Москву и просьба передать Киеву ATACMS. События вокруг Украины

Украина могла бы избежать конфликта с Россией "с потерей территорий меньшего масштаба", чем сейчас, если бы пошла на соглашение. Такое мнение выразил в интервью телеканалу NBC экс-президент США Дональд Трамп.

В субботу и воскресенье стало известно о российском ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове и очередной попытке Киева атаковать Москву беспилотниками, а также переговорах представителя Белого дома с главой МИД КНР Ван И в преддверии визита последнего в РФ и просьбе республиканцев передать Украине дальнобойные ракеты.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход операции

Вооруженные силы России с 9 по 16 сентября нанесли 11 ударов высокоточным оружием большой дальности с воздуха и моря и беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины, местам производства и хранения вооружения, боеприпасов и топлива, а также пунктам дислокации украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как заявили в ведомстве, в результате были нарушены поставки западного оружия и обеспечение группировок, действующих на донецком и запорожском направлениях, а также уничтожен "крупный арсенал инженерных боеприпасов".

По данным министерства, в результате авиационного удара по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом 11 сентября украинская сторона потеряла два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25. Кроме того, 13 сентября в районе Красного Лимана был сбит украинский вертолет Ми-8.

Всего с 9 по 16 сентября, согласно оценкам Минобороны РФ, Киев потерял на шести направлениях - от купянского до херсонского - 4,7 тыс. человек и 305 единиц техники. Российские военные за неделю перехватили 270 воздушных и 12 морских беспилотников, следует из заявлений ведомства.

В воскресенье министерство сообщило о новых потерях Вооруженных сил Украины: за сутки, по российским данным, они составили около 625 человек и почти 40 единиц техники, включая американскую БМП Bradley и 4 самоходных артиллерийских орудия западного производства. Кроме того, в Минобороны рассказали о ракетном ударе по цехам Харьковского бронетанкового завода.

Атаки беспилотников

Два украинских беспилотника в ночь на воскресенье пытались атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Аппараты были сбиты в Истринском и Раменском округах Подмосковья, пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.

Кроме того, Киев безуспешно атаковал еще несколько регионов: в ночь на субботу два беспилотных летательных аппарата были сбиты над Калужской и Тверской областями, а в воскресенье - шесть аппаратов над побережьем Крыма и один над Воронежской областью.

Вокруг поставок ATACMS

Четыре сенатора-республиканца направили президенту США Джо Байдену письмо с просьбой немедленно передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Послание подписали Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), Том Коттон (от Арканзаса), Роджер Уикер (от Миссисипи) и Сюзан Коллинз (от Мэна).

Киев скоро получит ATACMS, заявил в интервью итальянской газете Corriere della sera официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. При этом, по данным источника портала Axios, администрация Байдена не планирует объявлять о поставках таких ракет во время предстоящего визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Власти Украины неоднократно просили Соединенные Штаты предоставить ей ракеты ATACMS. В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Белый дом рассматривает такую возможность этой осенью.

Вокруг украинского зерна

Киев не ожидал такой жесткой риторики Варшавы относительно поставок украинского зерна, признала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, в условиях боевых действий ее страна ожидала от соседа и традиционного конкурента на зерновом рынке другого поведения.

В пятницу вечером Польша объявила об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки ряда видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Запрет также ввели Венгрия и Словакия, а вот Болгария и Румыния, которые были в числе противников украинского аграрного экспорта весной, воздержались от такого шага.

Встреча Ван И и Салливана

Глава МИД Китая Ван И и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 16-17 сентября провели переговоры на Мальте, сообщили в Белом доме. Они обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Тайваня, а также события на Украине.

Как ожидается, 18 сентября Ван И проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Мнение Трампа

Украина могла бы избежать конфликта с Россией и при этом утратить меньше территории, чем уже потеряла, считает Трамп. "Можно было бы добиться сделки, и никто бы не погиб", - отметил он в интервью NBC.

По словам экс-президента США, такое соглашение позволило бы Киеву сохранить страну.

Смерть экс-главы администрации Херсонской области

На Украине умер Геннадий Лагута, занимавший до июля 2022 года должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области. По версии украинского издания "Страна", речь идет о самоубийстве.

Как отмечает "Страна", многие возлагали на бывшего чиновника ответственность за переход части Херсонской области под российский контроль. Официально ему подобные обвинения не предъявлялись.