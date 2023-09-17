Пресс-секретарь правительства Конго опроверг слухи о перевороте

Как заявил Тьери Лезен Мунгала, в стране все спокойно

ПРЕТОРИЯ, 17 сентября. /ТАСС/. Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте и заявил, что в стране все спокойно.

"Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в [конголезской столице] Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в социальных сетях появились слухи о происходящем в Республике Конго перевороте. Однако крупные СМИ не писали об этом.