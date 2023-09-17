17 сентября, 18:05

Пресс-секретарь правительства Конго опроверг слухи о перевороте

Как заявил Тьери Лезен Мунгала, в стране все спокойно

ПРЕТОРИЯ, 17 сентября. /ТАСС/. Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте и заявил, что в стране все спокойно.

"Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в [конголезской столице] Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в социальных сетях появились слухи о происходящем в Республике Конго перевороте. Однако крупные СМИ не писали об этом. 

Теги:
Конго (РК)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация