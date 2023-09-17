Президент Республики Конго прибыл в США для участия в ГА ООН

Представитель правительства республики Тьерри Мунгалла сообщил, что распространяются "фейковые новости" о ситуации в стране

ПРЕТОРИЯ, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Конго (РК) Дени Сассу-Нгессо прибыл в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

"Я прибыл в Нью-Йорк, где буду участвовать в 78-й Генеральной Ассамблее ООН, - написал Сассу-Нгессо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - Мое пребывание в этом городе также является возможностью укрепить двусторонние отношения и способствовать проведению саммита трех бассейнов тропических лесов, который пройдет в Браззавиле в следующем месяце".

В свою очередь официальный представитель правительства РК Тьерри Мунгалла сообщил, что "появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в [конголезской столице] Браззавиле". По его словам, распространяются "фейковые новости", которые "правительство отрицает". Он заверил, что "все спокойно", и предложил "населению заниматься своими делами".