В Белоруссии анонсировали масштабные учения в конце сентября

Как сообщили в Совбезе республики, будет привлекаться в том числе и народное ополчение

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Учения в масштабах Вооруженных сил пройдут в Белоруссии в конце сентября. Об этом сообщил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

"Говоря о национальных программах, которые ежегодно проводятся в рамках программ подготовки Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, там классический набор мероприятий подготовки: от взвода, роты, батальона, бригады. И обычно завершается масштабными учениями в масштабе Вооруженных сил. В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение. Конец сентября, примерно с 20 по 26", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

Первый замгоссекретаря белорусского Совбеза напомнил, что республика регулярно участвует в учениях по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которых учитываются последние тренды и тенденции развития военной науки. "Особо много интересных вещей придают для организации учений сейчас проводимая специальная военная операция Вооруженными силами России. Россияне активно делятся опытом, показывают последние достижения своих научных разработок, современные приемы и способы ведения действий, разминирования местности, применения беспилотных летательных аппаратов. В тренде, естественно, такие важные моменты, как контрбатарейная борьба, борьба с диверсионно-разведывательными группами", - отметил Муравейко.

"Буквально завтра-послезавтра начнется совместное учение по линии Содружества Независимых Государств по подготовке сил и средств системы противовоздушной обороны. Наши боевые расчеты убывают на [российские] полигоны Ашулук и Телемба, чтобы отработать комплекс применения и ведения противовоздушной обороны в современных условиях стрельбы реальными боевыми ракетами по современным элементам и мишеням, которые традиционно мы проводим на полигонах Российской Федерации", - сообщил первый замгоссекретаря Совбеза Белоруссии.

Говоря о гипотетической возможности провести совместные с Польшей учения, Муравейко заявил, что Минск готов ответить положительно на такие предложения в случае их поступления от Варшавы. "Если поляки готовы с нами провести учение, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы можем отработать совместно. Хотя они, в принципе, лежат на поверхности. Это и вопросы противовоздушной обороны в рамках охраны нашей совместной границы, и вопросы пограничной безопасности, которые можно отработать. Это в том числе и трансграничные угрозы, связанные с биологической и какими-то чрезвычайными ситуациями, учитывая, что реки текут не только по территории Республики Беларусь, но у нас есть совместные водные рубежи, где такие вопросы можно отрабатывать", - сказал он.