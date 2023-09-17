В Белоруссии заявили о готовности при необходимости применить ядерное оружие

Как отметили в Совбезе республики, местные специалисты прошли полный цикл подготовки в России

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белорусские специалисты обладают всеми необходимыми навыками, чтобы в случае необходимости применить находящееся в республике российское тактическое ядерное оружие. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, комментируя заявления начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы неготовности белорусских военнослужащих эксплуатировать средства применения ядерного оружия.

"Если они [оппоненты Минска] так думают, то я бы в первую очередь хотел бы их уберечь от тех безумных мыслей, безумных идей проверить на практике, умеют ли белорусы применять это оружие. Со всей полнотой ответственности могу сказать, что, получив от Российской Федерации ядерные боеприпасы, наши специалисты прошли полный цикл подготовки в России, отработали комплекс мероприятий на тренажерах и на реальных объектах в Российской Федерации, прошли определенный контрольный срез и допуск, получив соответствующую возможность использовать и применять это оружие", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ, подчеркнув, что у белорусов "есть дух, воля и готовность в случае необходимости всеми средствами" защищать свою страну.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июня заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.