В США сообщили, что переговоры делегаций Салливана и Ван И продлились 12 часов

Как заявили в Вашингтоне, в ближайшие месяцы представители американских и китайских властей проведут серию встреч, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности в регионе

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Переговоры помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И, их делегаций на Мальте 16-17 сентября в целом продлились 12 часов. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном прошедшей встрече.

"В течение двух дней мы провели вместе около 12 часов", - подчеркнула она, добавив, что речь идет о ряде встреч.

Чиновница также подтвердила, что в ближайшие месяцы представители американских и китайских властей высокого ранга проведут серию встреч, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности в регионе. По ее словам, "обе стороны считают критически важным усилия по стабилизации отношений" США и Китая. При этом представитель исполнительной власти добавила, что Вашингтон выразил Пекину обеспокоенность в связи с его действиями в Тайваньском проливе.

Как сообщили ранее в Белом доме, Салливан и Ван И обсудили ситуацию на Украине и Тайване. Ранее они уже встречались в мае в Вене. Кроме того, за последние месяцы Пекин посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, спецпосланник по вопросам климата, бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Джон Керри, министр торговли Джина Раймондо и другие должностные лица вашингтонской администрации высокого ранга.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ван И проведут 18 сентября переговоры в Москве.