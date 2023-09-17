Подоляк пообещал скрывшимся от мобилизации украинцам проблемы по возвращении в страну

Как заявил советник главы офиса президента Украины, власти будут добиваться вынесения судебных приговоров в отношении граждан, которые дали взятку за фиктивную справку, позволявшую выехать за границу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Украинские власти не надеются на массовую экстрадицию в страну мужчин, скрывшихся от мобилизации за границей на основании фиктивных справок, но после возвращения у таких граждан возникнут юридические проблемы. С таким обещанием выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он заявил, что власти Украины будут добиваться вынесения судебных приговоров в отношении граждан, которые дали взятку за фиктивную справку, позволявшую выехать за границу и избежать мобилизации. "На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом", - приводит слова Подоляка украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале. "Но экстрадиция - это сложная юридическая процедура, поэтому на массовый возврат таких людей надеяться не стоит", - признал советник офиса президента Украины.

По словам Подоляка, украинские власти намерены составить реестры людей, уехавших за границу от мобилизации на основании фиктивных справок. "Но будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину. Если они сейчас не возвращаются, то, когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы - будут выясняться основания, на которых они покинули страну", - сказал он.

В конце августа глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации, начиная с 25 февраля. Действие указов о военном положении и мобилизации власти продлевали неоднократно. В связи с этим на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет. В конце августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом призвать больше людей в вооруженные силы страны. Глава государства добавил, что мобилизация будет усилена после чистки в военкоматах, сотрудники которых за взятки освобождают украинцев от призыва.