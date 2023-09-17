Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

По словам экс-президента США, "СМИ больше не сообщают о войне"

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Украина проигрывает в конфликте с РФ, но СМИ об этом не пишут. Об этом заявил бывший президент США республиканец Дональд Трамп в интервью телекомпании NBC.

"Я скажу так: кое-что происходит, и это нехорошо для Украины. Потому что СМИ больше не сообщают о войне. Лживые СМИ, они больше не сообщают о войне, - отметил Трамп. - Вы не найдете много сообщений. Это означает, что Украина проигрывает".

"Весеннего наступления Украины так и не было, потому что они натолкнулись на стену вооружений и бомб", - сказал политик. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что выступает за прекращение конфликта.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.