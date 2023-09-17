На выборах в парламент Еревана после подсчета 8% голосов лидирует партия Пашиняна

"Гражданский договор" набирает 34.67% голосов избирателей

ЕРЕВАН, 17 сентября. /ТАСС/. Партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" после подсчета примерно 8% голосов является лидером на выборах в Совет старейшин (парламент) Еревана. Об этом сообщил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян.

"ЦИК подвела итоги 37 избирательных участков, согласно которым партия "Гражданский договор" получила 34.67% голосов избирателей", - отметил он.

На втором месте партия бывшего мэра Айка Марутяна "Национальный прогресс", которая пока получила 18.19% голосов избирателей, на третьем месте - блок "Мать Армения" с 14.02% голосов.

Явка на выборах мэрии Еревана была рекордно низкой - 28,46%. Из 824 250 избирателей участие приняли 234 553 человека. По итогам выборов будет избран и мэр города. Мэра выберет партия, набравшая на выборах 50% плюс один голос, либо коалиция политических сил. В выборах участвуют 14 политических сил, их первые номера являются кандидатами на пост градоначальника столицы. Список партии Пашиняна возглавляет вице-мэр Тигран Авинян.

На предыдущих выборах в 2018 году убедительную победу одержал блок "Мой шаг", в который входит партия Пашиняна "Гражданский договор". Блок тогда получил 57 из 65 мест в Совете старейшин Еревана.