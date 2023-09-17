Лула да Силва предложил Зеленскому встретиться на полях Генассамблеи ООН

Ответ от администрации президента Украины пока не поступил, сообщил телеканал Globo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести на предстоящей неделе двустороннюю встречу на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на сенатора от штата Баия Жака Вагнера, сопровождающего бразильского лидера в поездке в Нью-Йорк.

По словам сенатора, о такой инициативе бразильская сторона проинформировала Киев по линии МИД. Министерство предложило провести встречу в понедельник, 18 сентября, или во вторник, 19 сентября, когда у Лулы да Силвы в графике также запланированы встречи с другими мировыми лидерами. Ответа от администрации Зеленского не поступило, отмечает телеканал, подтвердивший эту информацию у украинского источника.

Ранее главы государств общались только по телефону. В мае украинский и бразильский лидеры присутствовали на саммите Группы семи в Хиросиме, однако тогда им не удалось провести двустороннюю встречу, на которую, по словам Лулы да Силвы, Зеленский "не явился". По признанию главы южноамериканской республики, выступление Зеленского на расширенной встрече G7 не изменило его позиции по ситуации на востоке Европы.

С начала президентского срока в январе 2023 года Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой формуле мира Зеленского.